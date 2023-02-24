AK Parti Van Milletvekili Arvas, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, Kahta ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı ile mahalle, köy, çadır kent ve devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde devletin bütün imkan ve kabiliyetiyle seferber olduğunu, çalışmaların hızlı ve planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Arvas, "Deprem felaketiyle yaşadığımız acı, bizi Adıyaman'da bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik ruhu ile inşallah birbirimizi iyileştireceğiz. Kahta AFAD Koordinasyon Merkezi, yardımların ulaştırılması, her türlü ihtiyacın ivedilikle karşılanması, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi amacıyla başarılı bir koordinasyon ve iş birliği yürütmekte. İlçe Kaymakamı başkanlığında tüm kamu amir ve çalışanları ile Kızılay ekipleri 24 saat esaslı hizmet veriyor." diye konuştu.

Bölgede depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Arvas, şunları kaydetti:

"Adıyman'da uygun alanlarda oluşturulan çadır kentler sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları dikkate alınarak kurulmakta. Bugüne kadar Adıyaman genelinde 45 bin 852 çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Adıyaman ve depremin etkilediği diğer illerin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlandı. AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan afetlerde nasıl ki kısa sürede yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildiyse, Allah'ın izniyle aynı şekilde 11ilde tüm vatandaşlarımız bir yıl içinde güvenli yuvalarına kavuşacaktır."AA