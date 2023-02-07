AK Parti Milletvekili Enkaz altında hayatını kaybetti...

Türkiye, yasa büründü.

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde de bilanço giderek ağırlaşıyor.

Binlerce insan enkaz altında can verirken, arama çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Depremden etkilenen Adıyaman'da son belirlemele göre 720 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'dan bir acı haber daha geldi.

Depreme Adıyaman'da yakalanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen ekipler, arama köpekleri ve yer altı tarama cihazı ile Milletvekili Taş'ın bulunduğu binada arama çalışması başlattı.

Yakup Taş, enkaz altında can verdi

Ekipler tarafından yapılan taramalarda bina içerisinde sıcak insan vücudu tespit edilmişti.

Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ensonhaber