Abdullah Gül deprem bölgesinde: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketi ile yüzleşti.

11 ili vuran depremin üzerinden 18 gün geçti.

Bölgeye yardımlar yağarken şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için birlik içinde bir çalışma için Türkiye tek yürek olmuş durumda.

Siyasiler deprem bölgesinde

Bu kapsamda siyasiler de deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Abdullah Gül deprem bölgesinde

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, deprem felaketinin yaşandığı illerden Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

İlk olarak Afetle Mücadele Koordinasyon Merkezi’ne gelen Abdullah Gül, burada yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplere teşekkür etti

Deprem olduğundan bu yana yaşananları gözyaşı ve üzüntüyle takip ettiğini dile getiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, arama kurtarma çalışmalarında bilfiil görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplere teşekkür etti.

"Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız"

Kurtarma çalışmalarına herhangi bir engel teşkil etmemek adına, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletmek üzere bugün Kahramanmaraş’ta olduğunu ifade eden Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şüphesiz ki büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Canlarımız gitti, çok yara aldık. Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız. Burada bugün, böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim.

"Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını da hep beraber gördük"

Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını da hep beraber gördük. Bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın olacak bir depremin altında da yine bizler kalırız. Depremin merkezinde olan bir ülke olduğumuz biliniyor. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmış olmalıydık. Afetle mücadele hızımızı bu yönde geliştirmeliydik.

Gül'e ziyarette Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da eşlik etti.

Gül, daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçelerindeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ensonhaber