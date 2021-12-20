75 yaşındaki Vanlı kadın su taşımaktan kambur oldu

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Örene Mahallesi’nde yaşanan su sorunu vatandaşları canından bezdirdi. Yıllardır suya hasret kalan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için adeta yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan mahalle sakinleri, 3 kilometre yol yürüyüp kovalarla evlerine su taşıyor. Suya kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Müyesser Yıldız, yıllardır su taşıdığı için kambur olduğunu dile getiriyor. Yıldız, kış mevsiminin geldiğini ve su ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları için karı erittiğini belirtiyor.

‘Sorun yaşıyoruz’

Su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için sorun yaşadıklarını ifade eden Yıldız, “75 yaşındayım, yıllardır bu köyde yaşıyorum. Köyümüzde yıllardır su sorunu yaşanıyor. Biz 10 ev bu sorunu yaşıyorduk. 9 evin su sorunu çözüldü. Bize de sondaj vurdular ama olmadı. Su olmadığı için çok sorun yaşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz burada ama suyun olmaması bize zorluk çektiriyor. Kış geldi, bu soğukta kim 3 kilometre yolu yürüyüp su getirecek? Karı eritip su ihtiyacımızı karşılayacağız çünkü başka çaremiz kalmadı” dedi.

‘Birileri halimizi görsün’

Yıldız, yetkililere seslenerek, “Oğlum defalarca kez müracaat etti ama hep oyaladılar. Biz bu sorunumuz çözülsün istiyoruz. Rica ediyoruz birileri bizim bu halimizi görsün. Su sorunumuz çözülsün” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ise mahallede böyle bir sorunun olmadığını söyledi.

Fatma POLATCAN / WanHaber.com Özel