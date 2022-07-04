70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi

Van’da yaklaşık 60 yıldır bıçak bileyen Muzbah Cengiz’in Kurban Bayramı dolayısıyla yorucu mesaisi başladı.

HABERDE İNSAN 04.07.2022, 15:50
70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme ustalarında iş yoğunluğu artmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme işi için de Van’ın en tecrübeli ustası Muzbah Cengiz’in iş yerine gelen vatandaşlar, bayrama sayılı günler kala bıçak biletiyor.

“Bıçağın kurbanlığa eziyet vermemesi için gerekli emeği gösteriyoruz”
İHA muhabirine konuşan 70 yaşındaki bıçak bileme ustası Muzbah Cengiz, babasından devraldığı bileme mesleğini yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Diğer zamanlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de aynı emeği verdiğini ifade eden Cengiz, “Bayrama 3-4 gün kala çok zorlanıyoruz. Ancak biz yine iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir eksik bırakmıyoruz. Bıçağın kurbanlığa eziyet vermemesi için bizler de bileme konusunda gerekli emeği gösteriyoruz. Vatandaş son güne bırakmadan önceden getirirse daha da kaliteli hizmet alır. Bizler de zorluk yaşamayız. Kendileri de kuyruk da beklememiş olur” dedi.

Kurbanlık için bıçak bilemeye gelen Şahiyettin Erkekler isimli vatandaş ise hayvana eziyet etmemek için bıçağın keskin olması gerektiğini belirterek, bunun için de bildikleri en iyi ustaya bıçaklarını bilettiklerini kaydetti.iha

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