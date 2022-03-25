7 ülkeden 60 öğrenci Van’ı gezdi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ‘Şehr-i Van'ı geziyorum’ projesi çerçevesinde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına devam ediyor. Kültür ve turizm etkinlikleri bünyesinde daha önce öğrencilerin konuk olduğu gezilerin son misafirleri yurtdışından Van’a okumaya gelen Erasmus öğrencileri oldu.

Irak, Suriye, Filistin, Özbekistan, Türkmenistan, Ürdün ve Mısır’dan gelerek Erasmus projesiyle Van’da eğitim gören 60 öğrenci, büyükşehir belediyesine ait ücretsiz servislerle Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesine geldi.

Buradan tekneyle adaya geçen öğrenciler, ada ve kilise çevresinde vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekildi. Profesyonel rehber eşiğinde ada tarihi ve kilise hakkında bilgi alan öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eğlenceli ve oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, programda emeği geçenlere teşekkür etti.