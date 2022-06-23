47 yılda 9 bin pul biriktirdi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 7 yaşındayken evlerine gelen mektup pulunu sökerek biriktirmeye başlayan, 3 çocuk babası İlhami Acar (54), bu alışkanlığını 47 yıldır sürdürüyor. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor. Acar, "Şu anda birçok ülke ve Osmanlı dönemine ait pullar olmak üzere koleksiyonumda 9 bine yakın pul var" dedi.

HABERDE İNSAN 23.06.2022, 12:12
47 yılda 9 bin pul biriktirdi

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde 30 yıldır makine teknikeri olarak görev yapan İlhami Acar, 7 yaşındayken başladığı pul biriktirmeyi devam ettirdi.

7 yaşında evlerine gelen ilk mektubun üzerindeki posta pulunu sökerek, sonraki yıllarda da bu alışkanlığını sürdüren Acar, aradan geçen 47 yılda, her döneme ait çeşitli tutarlardaki posta pullarından 9 bin adet biriktirdi. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, biriktirdiği pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor.

'SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDEN PULLAR VAR'

Pul biriktirme merakının 7 yaşındayken başladığını dile getiren İlhami Acar, şunları söyledi:

"O yıllarda benim babam Ortanca köyü muhtarıydı. Köye gelen mektuplarda pullar vardı. Benim de çok dikkatimi çekiyordu. O pulları söküp biriktirmeye başladım. İlkokul 1'inci sınıfta okurken, pul koleksiyonu yapan bir öğretmenimiz vardı. Biraz da ondan geldi benim bu pul merakım. Hatta o dönemde askere giden bütün gençlerin mektuplarını ben yazardım, onlardan gelen mektupların pullarını da ben söküp biriktirirdim.

Pul biriktirmem o şekilde başladı ve günümüzde de devam ediyor. Uzun zaman biriktirdiğim 2 bine yakın pulum çalındı. Yine yılmadım, devam ettim pul biriktirmeye. Yurt dışındaki arkadaşlarla da irtibata geçip, oradan da pullar getirmeye çalıştım. Hemen hemen bütün branşlarla spor aktiviteleri ve özel günlerle ilgili pullarım var.

Bende olan pullar arasında ABD, İtalya, Polonya, Güney ve Kuzey Kıbrıs ile Mısır pulları da var. Yabancı ülkelerde yaşayan tanıdık arkadaşlara mektup göndererek, pul getirttim. Ülkemizde maalesef pullar eskisi kadar değer kazanmıyor. Yine de bunları biriktirip, çok değer görmese bile biriktiriyorum. Hatta ben bazen çocuklarıma şunu söylüyorum. Durmadan arkadaşlarınıza mektup gönderin. Onlardan gelen mektupların pullarından da yararlanalım, diye. Ben de üzerinde 1870 tarihli ve günümüze kadar olan pullar ile Osmanlı döneminde ve Sultan Abdülhamid döneminde kalan pullar var." 

Pul koleksiyonunun yanı sıra yağlı boya çalışmaları olduğunu da anlatan Acar, "Yağlı boyadan doğa, insan ve hayvan resimlerini yapıyorum. Pandemi sürecinden bu yana 80 tablo yaptım. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir sergi açmayı da düşünüyorum. Bazı resimlere bakıp esinlenerek farklı resimler yapmaya çalışıyorum. Hatta bazen gördüğüm rüyalara göre resim çiziyorum. Çok da güzel şeyler ortaya çıkıyor" diye konuştu. (DHA)

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