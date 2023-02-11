133 depremzede Van'da yurda yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Valilik koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda konuk ediliyor.

Ailesiyle yurda yerleştirilen 6 çocuk annesi 48 yaşındaki Döne Demir, gazetecilere, deprem anında evlerinin beşik gibi sallandığını söyledi.

Yıkıcı depremde evlerinin hasar aldığını belirten Demir, "Depremin sarsıntısıyla uyandık. Kendimizi nasıl dışarı artık hatırlamıyorum. O an çocuklarımın derdine düştüm. Çok kötü bir gündü. Evlerimize bir daha giremedik. Birçok akrabamız çadırda kalıyor. Büyük acı yaşadık. Allah bir daha kimseye göstermesin." dedi.AA-İHA