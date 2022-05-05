1 milyon Suriyeli 8 aşamada geri gönderilecek

Türkiye'nin, 11 yıldır süren Suriye iç savaşında mülteci konumuna düşen milyonlarca insan için çabaları devam ediyor.

Son olarak İdlib bölgesinde AFAD koordinesinde yapılan briket evlerin 57 bini sahiplerine teslim edildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sene sonuna kadar 100 bin briket evin tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Törene katılan Erdoğan açıkladı

Törenin en dikkat çeken yönü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj oldu.

1 milyon Suriyelinin geri döneceği proje

Erdoğan, yeni bir proje hazırlığında olduklarını ve bu proje ile Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünün sağlanacağını duyurdu.

O projeye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

8 aşamalı o proje

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre bu proje 8 aşamadan oluşacak.

O aşamalar ise şu şekilde:

Yoğunluk olan şehirlerden başlayacak

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

Yeni istihdam imkanları sağlanacak

4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak.

5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

Uluslararası fonlardan destek istenecek

7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

Ensonhaber