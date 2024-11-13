Van ile Başkale arasında bulunan ve birçok ölümlü kazaya ev sahipliği yapan Güzeldere Geçidi'ndeki tünel çalışmalarında sona gelindi. 2013 yılında yapımına başlanan ve bir türlü açılamayan Güzeldere Tüneli, açılış için gün saymaya başladı.

Van ile Hakkari arasındaki mesafeyi yaklaşık 40 dakika kısaltacak olan Güzeldere Tüneli, 15 Kasım Cuma günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılacak.

AK PARTİ KONGRESİ DE O GÜN YAPILACAK

AK Parti Başkale İlçe Başkanı Sercan Bayer, 15 Kasım Cuma günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Başkale 8. Olağan Kongesi'ni gerçekleştireceklerini, akabinde ise Güzeldere Tüneli'nin açılışının yapılacağını duyurdu.

Başkan Bayer, Başkale Gençlik Yeni Kapalı Spor Salonu'nda saat 09:30'da yapılacak olan kongreye ve akabinde yapılacak olan tünel açılışına tüm vatandaşları davet etti.