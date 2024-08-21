Türkiye’ye tatil için gelen bir gurbetçi, yurt dışına dönmeden hemen önce çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sınır kapısında çekilen bu video, gurbetçinin Türkiye’de 1 ay boyunca 6400 Euro harcadığını belirtip, devletten beklediği "özel muamele" talepleriyle gündem oldu.

Gurbetçinin Şok Eden Talepleri: Ücretsiz Otobanlar ve 1000 Euro Harçlık

Gurbetçi, "Otobanlar ve köprüler bize ücretsiz olmalı, devlet bize 1000 Euro harçlık versin, çünkü biz Türkiye’nin bacasız fabrikasıyız, ülkeye döviz sokuyoruz. Ayrıca, bir ay boyunca internet de ücretsiz olmalı," diyerek devletin gurbetçilere özel ayrıcalıklar tanımasını istedi. Bu talepler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Sosyal Medyada Fırtına Estiren Video: "Türkiye Biz Olmasak Batar!"

Gurbetçinin, Türkiye ekonomisine katkılarının göz ardı edilemeyeceğini savunarak devletin onlara daha fazla ayrıcalık tanımasını istemesi, bazı kesimler tarafından desteklenirken, birçok kişi tarafından ise tepkiyle karşılandı. Gurbetçiden gelen bu talepler, "Türkiye biz olmasak batar" şeklinde yorumlanarak, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Bu video, gurbetçilerin Türkiye ekonomisindeki rolünü ve beklentilerini yeniden gündeme taşıdı, ancak gurbetçinin talepleri büyük bir kısmı tarafından eleştirilirken, kimileri de bu taleplerin abartılı ve gerçek dışı olduğunu savundu.