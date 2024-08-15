Gündoğdu Gıda'nın Halka Arzı ve Dağıtım Detayları Ortaya Çıktı! İşte Kaç Lot Alabilirsiniz!

Halka Arz Canavarı Gündoğdu Gıda'nın Şok Eden Detayları Açıklandı!

Yatırımcıların merakla beklediği Gündoğdu Gıda'nın halka arzı nihayet gün yüzüne çıktı! Şirketin halka arzına dair en kritik detaylar belli oldu. Halka arz süreci 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve yatırımcıların gözü bu tarihlerin üzerine çevrildi. Gündoğdu Gıda'nın halka arzıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar, yatırımcıları büyük bir heyecana sürüklüyor!

Kaç Lot Alabileceğiniz ve Katılım Endeksi Detayları!

Gündoğdu Gıda'nın halka arzı kapsamında, yatırımcılar için sunulacak lot sayısı dikkat çekici bir biçimde düzenlendi. İşte büyük ilgi görecek halka arzın detayları:

200 Bin Katılımcı: 50 lot, toplam 1750 lira

50 lot, toplam 1750 lira 300 Bin Katılımcı: 33 lot, toplam 1155 lira

33 lot, toplam 1155 lira 400 Bin Katılımcı: 25 lot, toplam 875 lira

25 lot, toplam 875 lira 500 Bin Katılımcı: 20 lot, toplam 700 lira

20 lot, toplam 700 lira 600 Bin Katılımcı: 17 lot, toplam 595 lira

17 lot, toplam 595 lira 700 Bin Katılımcı: 14 lot, toplam 490 lira

14 lot, toplam 490 lira 800 Bin Katılımcı: 13 lot, toplam 455 lira

Gündoğdu Gıda'nın Katılım Endeksi Uygunluğu ve BIST Kodu!

Halka arz süreci sırasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Gündoğdu Gıda'nın katılım endeksine uygunluğu ve BIST kodu. Şirketin BIST kodu GUNDG olarak belirlendi. Ayrıca, Gündoğdu Gıda'nın halka arzına 700 bin kişinin katılması durumunda, yatırımcılara ortalama 14 lot verilmesi öngörülüyor.

Yatırımcıların Gözü 15-16 Ağustos'ta!

Gündoğdu Gıda'nın halka arz süreci yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan talep toplama işlemleri, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Halka arzın nasıl sonuçlanacağı ve hangi oranda talep göreceği ise merak konusu.

Bu gelişmeler ışığında, Gündoğdu Gıda'nın halka arzı yatırım dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Yatırımcılar, bu fırsatı kaçırmamak için 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde dikkatlerini bu süreçte yoğunlaştıracak.