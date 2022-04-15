Zorunlu trafik sigortasında aylık pirim artışı yüzde 2.25’e çıktı

Son dönemde gelen zamlardan sigorta primleri de nasibini aldı.

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına yeni düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bir genelge yayınladı.

Yeni prim oranı yüzde 2,25 oldu

Kurum genelgeyle sigorta şirketlerine primleri her ay yüzde 2,25 artırma yetkisi verdi.

SEDDK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2,25 olarak artırılacaktır.” denildi.

Yıllık artış yüzde 51 olacak

Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1,50 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Bu oranlara göre yıllık artış yüzde 51 olacak.

Nisan'da bin 235 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi Mayıs'ta 1.263 liraya, Haziran'da 1.291 liraya, Temmuz'da 1.320 liraya yükselecek.

Yüzde 1,50 oranı şubatta uygulanmaya başlanmıştı

Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1,50 olarak uygulanmaya başlamıştı.

1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Son düzenlemeyle aylık artış yüzde 2,25 oldu.