Zirvedeki "kaya balı"na profesyonel dağcılarla ulaştılar

El değmemiş doğası ve verimli yaylaları, ceviz bahçeleriyle ünlü Bahçesaray ilçesi, kovanlarda üretilen balın dışında yuvalarından kaçan arıların binlerce metre yükseklikteki dağların kayalık bölgelerinde yaptığı "kaya balı"yla da adından söz ettiriyor.

İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan Altındere Mahallesi'nde arıcılık yapanlar, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bal için sarp dağları adım adım geziyor.

Tespit ettikleri yuvalara ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri balı, sipariş verenlere gönderiyor.

Bu yıl da Tırpına Yaylası'na gelen "bal avcıları", uçurumlu bölgede kayalıkların arasında tespit ettikleri yuvaya ulaşamayınca profesyonel dağcılardan yardım istedi.

Bölgeye gelen dağcılar, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arıcılarla birlikte halatlarla kayalıklara tırmanarak metrelerce yükseklikteki yuvaya ulaştı.

Duman tutarak arıların sakinleşmelerini ve yuvadan uzaklaşmasını sağlayan arıcılar, içerdeki balı uzun saplı bıçakla kesip kutulara doldurdu.

İplerle aşağı indirilen kaya balı, paketlendikten sonra sipariş verenlere gönderiliyor.

"Altın kadar değerli"

Bölgede 50 yıldır arıcılık yapan 65 yaşındaki Fikri Çağrıcı, AA muhabirine, her yıl sonbaharda yaylada kaya balı hasadı yaptıklarını söyledi.

Bal için kilometrelerce yol kat ettiklerini anlatan Çağrıcı, "Bu balda hiçbir katkı maddesi yok. İnsan eli değmediği için çok değerli ve birçok hastalığa şifa. Çok güzel kokuyor. Hem ulaşılması hem de hasadı çok zor. Bu bala ulaşmak için büyük risk alıyoruz. Her yerde bulunmuyor. Birçok ülkeden ve ilden bu bal için bizi arayanlar oluyor." dedi.

Arıcı Vahap Semo ise yaylada tespit ettikleri 13 noktadaki kaya balını alabilmek için dağcılardan yardım istediklerini belirtti.

Yıllardır bu bölgede çalıştığını dile getiren Semo, "Zirvede tespit ettiğimiz balı kesmek için profesyonel dağcıları çağırdık. Emniyetimizi aldıktan sonra ip ve halatlarla 50 metredeki oyuğa indik. Zorlu bir tırmanışla balı keserek indirdik. Gerçekten de çok heyecanlı bir iş oldu. Bu bal altın kadar değerli. Kilogramını 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satıyoruz." diye konuştu.

"Tehlikeli bir iş"

Kaya balı için ilk kez tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ömer Demez de profesyonel dağcılık yaptıklarını söyledi.

Demez, arıcıların hasat için kendilerinden destek istemesi üzerine bölgeye geldiklerini anlatarak, "Yüksek rakımda ve düz bir kayaya tırmanıyoruz. Çıkılması çok zor bir yerde. Sistemimizi hem aşağıdan hem de yukarıdan kurduk. Önce yukarıdan inip keşif yaptık sonra tırmandık. Her zaman spor olarak bu işi yapıyorduk ama bugün bal çıkarıyoruz. Tehlikeli bir iş. Adrenalin dolu güzel bir etkinlik oldu. Bal için tırmanmak farklı bir duygu." ifadelerini kullandı. AA