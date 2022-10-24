Zirvedeki "kaya balı"na profesyonel dağcılarla ulaştılar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek rakımlı dağlardaki kayalıklarda buluna doğal bal, binbir güçlükle toplanıp müşterilerine ulaştırılıyor.

GÜNCEL 24.10.2022, 11:38 24.10.2022, 11:55
Zirvedeki "kaya balı"na profesyonel dağcılarla ulaştılar

El değmemiş doğası ve verimli yaylaları, ceviz bahçeleriyle ünlü Bahçesaray ilçesi, kovanlarda üretilen balın dışında yuvalarından kaçan arıların binlerce metre yükseklikteki dağların kayalık bölgelerinde yaptığı "kaya balı"yla da adından söz ettiriyor.

İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan Altındere Mahallesi'nde arıcılık yapanlar, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bal için sarp dağları adım adım geziyor.

Tespit ettikleri yuvalara ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri balı, sipariş verenlere gönderiyor.

Bu yıl da Tırpına Yaylası'na gelen "bal avcıları", uçurumlu bölgede kayalıkların arasında tespit ettikleri yuvaya ulaşamayınca profesyonel dağcılardan yardım istedi.

Bölgeye gelen dağcılar, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arıcılarla birlikte halatlarla kayalıklara tırmanarak metrelerce yükseklikteki yuvaya ulaştı.

Duman tutarak arıların sakinleşmelerini ve yuvadan uzaklaşmasını sağlayan arıcılar, içerdeki balı uzun saplı bıçakla kesip kutulara doldurdu.

İplerle aşağı indirilen kaya balı, paketlendikten sonra sipariş verenlere gönderiliyor.

"Altın kadar değerli"

Bölgede 50 yıldır arıcılık yapan 65 yaşındaki Fikri Çağrıcı, AA muhabirine, her yıl sonbaharda yaylada kaya balı hasadı yaptıklarını söyledi.

Bal için kilometrelerce yol kat ettiklerini anlatan Çağrıcı, "Bu balda hiçbir katkı maddesi yok. İnsan eli değmediği için çok değerli ve birçok hastalığa şifa. Çok güzel kokuyor. Hem ulaşılması hem de hasadı çok zor. Bu bala ulaşmak için büyük risk alıyoruz. Her yerde bulunmuyor. Birçok ülkeden ve ilden bu bal için bizi arayanlar oluyor." dedi.

Arıcı Vahap Semo ise yaylada tespit ettikleri 13 noktadaki kaya balını alabilmek için dağcılardan yardım istediklerini belirtti.

Yıllardır bu bölgede çalıştığını dile getiren Semo, "Zirvede tespit ettiğimiz balı kesmek için profesyonel dağcıları çağırdık. Emniyetimizi aldıktan sonra ip ve halatlarla 50 metredeki oyuğa indik. Zorlu bir tırmanışla balı keserek indirdik. Gerçekten de çok heyecanlı bir iş oldu. Bu bal altın kadar değerli. Kilogramını 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satıyoruz." diye konuştu.

"Tehlikeli bir iş"

Kaya balı için ilk kez tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ömer Demez de profesyonel dağcılık yaptıklarını söyledi.

Demez, arıcıların hasat için kendilerinden destek istemesi üzerine bölgeye geldiklerini anlatarak, "Yüksek rakımda ve düz bir kayaya tırmanıyoruz. Çıkılması çok zor bir yerde. Sistemimizi hem aşağıdan hem de yukarıdan kurduk. Önce yukarıdan inip keşif yaptık sonra tırmandık. Her zaman spor olarak bu işi yapıyorduk ama bugün bal çıkarıyoruz. Tehlikeli bir iş. Adrenalin dolu güzel bir etkinlik oldu. Bal için tırmanmak farklı bir duygu." ifadelerini kullandı. AA

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9