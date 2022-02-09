Zahir Soğanda’nın acı günü
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Ak Parti eski Van İl Başkanı Zahir Soğanda’nın babası vefat etti.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve AK Parti eski Van İl Başkanı Avukat Zahir Soğanda’nın yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören babası Hacı Ali Soğanda vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kınalı Camii'nden kaldırılıp Akköprü Mezarlığı'na defnedilecek.
Biz de Wan Haber olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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