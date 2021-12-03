YYÜ’de “Kadına Yönelik Şiddete” dikkat çekmek amacıyla stantlar açıldı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin öncülüğünde; kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme stantları açıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Van Valiliği Aile ve Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından açılan stantlarda; kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı.
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|O
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|14
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|24
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|14
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|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
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|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
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|14
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|12. Gaziantep FK
|14
|18
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|14
|16
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|14
|16
|16. Kayserispor
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|16
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|14
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|20. Rizespor
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|10
|Takımlar
|O
|P
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|13
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|2. Ankaragücü
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|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
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|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
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|17
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|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
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|13
|15
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|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
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|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
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|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
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|31
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|24
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|23
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|13
|22
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|21
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|21
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|14
|19
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|16
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|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7