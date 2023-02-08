Yunan gazetesi Kathimerini'den deprem çizimi: Hepimiz Türk'üz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin 10 ili etkilemesinin ardından Türkiye, yaralarını sarmak için mücadele veriyor.

Fransa merkezli ırkçı dergi Charlie Hebdo ise yıkılan binaların yer aldığı skandal bir çizime imza atarak, "Tank göndermeye bile gerek yok." diye yazdı.

Nefret karikatürünün ardından Yunan gazetesinde dikkat çeken bir karikatüre yer verildi.

Yunanistan'da "Hepimiz Türk'üz" çizimi

Kathimerini gazetesinin paylaştığı karikatürde, elinde sprey boya olan bir kişinin duvara "Hepimiz Türk'üz" ifadesini yazdığı anlar resmedildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Yunan medyasındaki çizimin Fransız dergisine cevap niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.

Miçotakis'in Türkçe paylaşımı

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk ve Yunan kurtarma ekiplerinden övgüyle söz etti.

Miçotakis, Türkçe paylaşımında, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.

Arama kurtarma ekibi gönderdiler

Yunanistan, enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere ekip gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

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