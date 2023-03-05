YSK deprem bölgelerinde incelemeleri tamamladı: Engel yok

Asrın felaketinde 28'inci güne girildi...

Türkiye'nin gündeminde şu sıralar iki gündem bulunuyor.

11 ilde etkili olan depremde yaraların sarılması ve cumhurbaşkanlığı seçimleri.

Büyük yıkımların ve 45 bini aşkın can kaybının yaşandığı deprem bölgelerinde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihi için işaret edilen 14 Mayıs öncesi çalışmalar hızlandırıldı.

Afet bölgesinde her ayrıntı incelendi

Bu kapsamda deprem bölgesinde giden YSK, buradaki şartları yerinde gözlemledi ve incelemelerde bulundu.

Öte yandan afetzede seçmenler, diğer şehirlere tahliye edilenler ve seçim güvenliği başta olmak üzere bir rapor hazırlandı.

Yapılan incelemelerde, afetten zarar görmeyen ve oy kullanma işlemin yapılabileceği binalar incelendi. Sandık ve oy kabinlerinin, mühürlerin durumuna kadar her ayrıntı ele alındı.

"Engel yok"

Çadır ve konteyner kentlerde de sandık kurulumu için çalışmalar planlandı. Ardından çalışmaların tamamlanmasıyla heyet tarafından YSK’ya rapor sunuldu.

62 ilçeyle birlikte çalışmalarını tamamlayan heyet, "Seçimin yapılmasının önünde bir engel yok" görüşünü paylaştı.

1,5 milyon seçmen

Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda yaşadıkları şehirleri terk eden vatandaşların oyunu rahat bir şekilde kullanması için de şartların hazır haline getirilmesine önem verildiği belirtildi.

Bu süreçte, bölge dışına çıkan 3 milyon 300 bin civarındaki vatandaşın yaklaşık 1,5 milyonunun seçmen olduğu hesap edildi.

Ensonhaber