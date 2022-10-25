YSK'dan Van TSO ile ilgili flaş iptal kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumartesi günü yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleriyle ilgili flaş bir karar aldı. İddialara göre bugün Necdet Takva'nın liderliğini yaptığı mavi listenin itirazını kabul eden YSK, 1. Meslek Grubu seçimini iptal etti. 19 meslek grubunun bulunduğu Van TSO'da her iki adayın aldığı grup sayısı 9'da eşitlenirken, gözler yeniden tekrarlanacak olan 1. Grubun seçimine çevrildi.

İşte YSK'nın verdiği kararlar:

Zahir Kandaşoğlu'nun itirazına RED

Faruk Biner'in itirazına RED