YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması! Cumhurbaşkanı seçilse bile...

Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da İmamoğlu’nun aldığı ceza ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Akkaya açıklamasında ‘Cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz’ ifadelerini kullandı.

GÜNCEL 17.12.2022, 11:44 17.12.2022, 11:46
YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması! Cumhurbaşkanı seçilse bile...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

Bu gelişmelerin ardından YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya İmamoğlu'nun seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimali ve süreç soruldu. Akkaya, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz" dedi.

‘SEÇİLSE BİLE MAZBATASINI ALAMAZ’
İstinafın cezayı kesinleştirmesi halinde, Yargıtay'ın onamasına kalan ceza ile birlikte İmamoğlu'nun cezaevine girip çıkması, belediye başkanlığının ve CHP üyeliğinin düşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası da kulislerin bir numaralı gündem maddesi oluyor. Konuya ilişkin konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor."

‘YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ YAPILIR’
Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Belediye Başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü yüzde 50+1 şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların yüzde 50+1'ini alması gerekir. Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır." ifadelerini kullandı.

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10