Yılbaşında nereler açık olacak? Yılbaşında kapanma olacak mı?

Yılbaşı akşamını değerlendirmek isteyenler kapanma olacak mı, olmayacak mı bu soruyu merak ediyor. Eğlence mekanları açık olacak mı? Pandemiden dolayı kapanma mı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

YILBAŞINDA KAPANMA OLACAK MI?

Covid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uzun süredir sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Fakat Omicron varyantının Türkiye’de de görülmesi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda soru işaretleri meydana getirdi.

Aşılama işlemlerinde kat edilen yol, sokağa çıkma kısıtlaması ya da yılbaşında kapanma gibi ihtimalleri doğurmazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu’nun ardından yapacağı açıklamalar merak ediliyor.