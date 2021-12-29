Yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık'ta kargolar açık mı?

Yılbaşına sayılı günler kala akıllarda kargolar açık mı sorusu var. Bazı çalışma yerlerinin açık olması, bazı çalışma yerlerinin ise tatil olması kargoların açık mı, kapalı mı, sorusunu merak ettiriyor.

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde de PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise 1 Ocak gününde bu durum değişiklik gösterebilir.

PTT'NİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.