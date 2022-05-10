Yerli ve milli pasaport çıkıyor: Ağustos ayı itibariyle dağıtıma başlanacak!

Yurt dışına seyahat edecekleri yakından ilgilendiren pasaport ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yerli ve milli pasaportun üretiminin gerçekleşeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pasaportun verileceği tarihi duyurdu.

YERLİ PASAPORT AĞUSTOS AYINDA VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu ve müjdeleri sıraladı.

Buna göre yerli pasaport üretiminin de yapılacağını belirtti ve "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camisi bulunuyor. Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

SÜPERHABER