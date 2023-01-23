Yeni yapılandırma paketiyle kamu borçlarının cezaları kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan yeni yapılandırma paketiyle vatandaşların ve şirketlerin kamu kurumlarına olan borçlarındaki cezaların kaldırılacağını söyledi.

GÜNCEL 23.01.2023, 20:00 23.01.2023, 20:04
Yeni yapılandırma paketiyle kamu borçlarının cezaları kalkıyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının detayları belli oldu..

3 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. 

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz" diyen Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı. 

Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlardaki cezaların kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Taksitle ödeme imkanı getiriyoruz"
"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz."

"2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz"
"Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir."

"Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik"
"Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."

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