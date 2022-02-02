Yeni düzenleme ile elektrik faturaları ne kadar düşecek? İşte detaylar

Yeni yıl gelmesiyle beraber elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye uygulanmaya başlanmış, faturalarda yüzde 50 ile yüzde 125 arasında artış olmuştu. Ancak dünkü Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden açıklama yaptı ve elektrik düzenlemesinin değiştirildiğini söyledi. Peki, yeni düzenleme ile faturalar ne kadar düşecek?

Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı. Vatandaşlar yüksek gelen faturalardan şikayetçi olmuş, çoğu vatandaş tepkisini dile getirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, gerekirse yeni düzenlemeye gidilip kullanım barajlarının değiştirilebileceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu.

CNN Türk'ten Emrah Çakmak detayları Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş'a sordu. Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe daha tasarruflu 1 Kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var fiyatı ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti.

Artık 210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. Diyelim daha fazla harcama yaptınız. O zaman ikinci kademe devreye gider 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.

310 kwh harcama yapan vatandaş yeni durumda 493,7 TL ödeme yapacak.

Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 310 tüketiyorsa üstüne 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda eski faturada 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. Yani toplamda 310 kwh’lık tüketimde vatandaşların önceki faturaya oranla 41,4 TL’lik bir avantajı oluyor.

Nelere dikkat etmek lazım

Kışın elektrikli ısıtmalar yapılıyor. Elektrikli ısıtıcılar doğalgazın iki katı ücrete neden oluyor. Bunları önlemek lazım. En önemli tüketim kışın ondan kaynaklanıyor. Aydınlatma, beyaz eşyalar, saç kurutma makinası gibi kullanımlar da aşımları etkileyeceklerdir. Gerekirse ısı ayarlarında değişikliğe gidilebilir. Yüzde 20-25 tasarruf potansiyelleri ortaya çıkabiliyor.

Kamu Bülteni