Yedek Parça Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otomobil sektörü adeta uçsuz bucaksız bir sektördür. Onlarca farklı sistemlerden oluşan otomobiller ortak özelliklere sahip olduğu kadar bir o kadar da farklı sistemlere de sahiptir. Gelişen teknolojiyle birlikte araçların özellikleri artmakta ve bu farklar gitgide artmaktadır. Ancak konu yedek parçaya geldiğinde dikkat edilmesi gereken başlıklar ortak olmaktadır. Türkiye’de 2012 yılında kurulan yedek parça firması aloparca.com kurucusu, Ebru Özülkü, konuyla ilgili şunları anlattı. “Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Opel, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, Kia, Citroen, Mercedes, Honda, Bmw, Peugeot, Mazda, Tofaş, Mitsubishi, Volvo, Lada, Chevrolet veya Audi aracınız hangi marka olursa olsun her markanın yedek parçaya ihtiyacı olabilmektedir. Gerekli alışverişleri yaparken de kişilerin bazı başlıklara özen göstermeleri gerekmektedir.

Bu başlıklara tek tek değinmek gerekirse;

1. Parça Orjinal Veya Muadil Olmalıdır

Yedek parça alınırken parçanın orjinal veya muadil olmasına dikkat edilmelidir. Yan sanayiye ait olan parçalar mevcutta bulunan hasarın daha çok büyümesine neden olabilir. Orijinal aksana uygun olmayan parçalar hasara farklı hasarlar da verebilmektedir. Parçanın araca uygun olması ile mevcut sorun kalıcı olarak çözümlenebilir. Örneğin, Ford model bir araç için oto yedek parça aranıyorsa, üretici yedek parça firması kapsamında da araştırma yapılmalıdır. Bu sayede ürünün muadil olup olmadığı da anlaşılmaktadır.

2. Yedek Parça Birinci El Olmalıdır

Yedek parça alışverişlerinde alıcıların karşısına uygun fiyatlı seçenekleri ile 2.el ürünler çıkabilmektedir. Yedek parçaların gerekli şekilde denetlenmemesi sonucu istenmeyen hasarlar oluşmuş olabilmektedir. Fark edilmeden hasarlı bir ürün kullanımı, mevcuttaki araca ciddi zararlar verebilmektedir. Bundan dolayı alınan yedek parçanın orjinal olduğu kadar sıfır olmasına da özen gösterilmelidir. Çok tercih edilen Opel gibi markaların sıfırları kadar 2.el yedek parçalarına rastlamak da mümkündür. Bundan dolayı alışverişten önce iyi bir araştırma yapmak bir kez daha önemli konuma gelmektedir.

3. Alışveriş Yapılan Sitelere Dikkat Edilmelidir

Özellikle, online alışverişlerde yan sanayi ürünlere denk gelmek oldukça mümkünüdür. Alışveriş gerçekleştirecek sitelerin güvenilirliğine son derece dikkat edilmelidir. İnternet üzerinde birçok farklı yedek parça fiyatları ile karşılaşmak mümkündür. Piyasanın oldukça altında fiyatlar olması halinde yan sanayi ürün şüphesi akıllarda canlanmalıdır. Online yedek parça alırken satıcı firma ve üretici firma ile ilgili araştırmalar atlanmamalıdır.

4. Online Yedek Parça Alışverişi Avantajlı Olmaktadır

Dikkat edilmesi gereken özellikler kadar online alışverişin avantajından da bahsedilmelidir. Yedek parçaların bir kısmı taşınması zor ve büyük parçalardır. Online alışveriş ile parçaların istenen adrese gelmesi kişileri büyük bir zahmetten kurtarmaktadır. Sitelerden sitelere orijinal veya muadil oto yedek parça arasında fiyat farklılıkları olabilmektedir. Yedek parça alırken internet üzerinden yapılan bazı araştırmalar en uygun fiyatlı alışverişi yapmanızı sağlayacaktır. Kolay iade seçeneği bulunan sitelerde olası bir olumsuz durumda yedek parçaların kolay bir şekilde iadesi de sağlanabilmektedir.”