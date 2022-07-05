Yatak odası dekorasyonlarında konfor aranmaktadır. Rahat bir uyku çekmek için doğru yatak ve eşyaların düzen içerisinde kalması için dolap tercihleri yapılmaktadır. Akıllı yataklar son zamanların en popüler ürünleri olarak sitemiz evaç adresinde yer almaktadır. Firmamız güvenli hizmet politikası ile müşterilerin isteklerini yerine getirmektedir. Kullanım rahatlığı sağlayan akıllı yataklar ergonomik şekilde hazırlanmaktadır. Tamamen vücuda göre şekil alan bu yataklar ile beraber farklı yatak takımı dekorasyon ürünleri de sitemiz içerisinde yer almaktadır.

Yatak Odası Takımı

Yatak odası modelleri tasarımları ile şık oda dekorasyonları oluşturmak mümkündür. Sitemiz her odaya, tarzına ve büyüklüğüne göre mobilya seçenekleri sunmaktadır. Hazırlanan mobilya kategorileri üzerinden anında sipariş vermek de kolay hale gelmektedir.

Yatak Odası Modelleri

Yatak odası modelleri içerisinde soft renkler bu sene öne çıkan tasarımlar arasında yer almaktadır. Bohem tarzdan hoşlanan kişiler için yatak odası ürünlerinin tamamı özel üretim şeklinde satışa sunulmaktadır. Hazırlanan kategoriler üzerinden sipariş vermek de oldukça kolaydır. Sistemimi belirlenen yatak odası modelleri üzerinden anında sipariş kaydı oluşturmakta ve ürünlerini kısa süre içerisinde teslim almaktadır. Tüm ürünler firmamız Evaç kalitesinde hazırlanmaktadır.

Yatak Odası Takımı İçeriği

Yatak odası takımı içeriği içerisinde karyoladan karyola başlığına, gardıroptan komodine kadar pek çok ürün yer almaktadır. Son sezon ürünlerine anında ulaşmak isteyen kişiler için oluşturulan kategorilerde yatak odası için birbirinden farklı tasarım ürünler hazırlanmaktadır. Bu ürünler ile odanın dekorasyonunu baştan aşağı yenilemek ve değiştirmek de mümkün hale gelmektedir.

Gardırop

Geniş gardırop modelleri seçenekleri ile sitemiz kişiye özel ürün tasarımı hazırlamaktadır. Pek çok kişi çok eşya ve bu eşyaları yerleştirme sıkıntısı yaşamaktadır. Eşyaların sorunsuz bir şekilde yerleşmesi geniş gardırop ürünlerimiz web sitemiz içerisinde sunulmaktadır. Ürünlerimiz bol çekmeceli ve raflı sistem şeklinde tasarlanmaktadır. Böylelikle eşyalar daha rahat ve düzenli bir şekilde yerleşmektedir.

Karyola ve Başlığı

Ürün seçeneklerimiz arasında yer alan karyola ve başlığı ile beraber odanın dekorasyonunu oluşturmak mümkündür. Oda içerisinde en gerekli ürünler arasında karyola ve bu karyolaya uyacak başlıktır. Kişi kendi tarzına yönelik başlık seçimlerini web sitemiz üzerinden tamamlamaktadır. Bu ürünler özel üretim şeklinde hazırlanarak siparişe açılmaktadır. Kalitesi ile pek çok kişinin tercih ettiği yatak başlık ürünlerimiz tarzı ile göz kamaştırmaktadır.

Komodin

Güncel komodin modellerimiz de sitemiz içerisinde satışa çıkarılmaktadır. Ürün listeleri herkesin rahat ulaşabileceği ve inceleyebileceği şekilde hazırlanmaktadır. Son dönemin en popüler renk ve tarzları ile tasarlanan komodin modelleri de diğer parçalar ile uyum içerisine girmektedir.

Şifonyer

Yatak odası içerisinde kullanılan dekorasyon ürünlerinden şifonyer tarzı ile dikkat çekmektedir. Yatak odasında bir ihtiyaç haline gelen bu mobilya pek çok eşyanın da yerleştirilmesi için gerekli ürünlerden biridir.

Yatak Odası Fiyatları

Web sitemiz içerisinde yer alan yatak odası fiyatları güncel olarak düzenlenmiştir. Firmamız Evaç, yeni ürün seçenekleri ile tamamen güncel ve uygun fiyatlı şekilde yatak odası takım fiyatlarını müşterilerine sunmaktadır.

Genç Yatak Odası

Sitemiz içerisinde genç yatak odası modellerinin tamamı güncel şekilde hazırlanmıştır. Genç odası için en pratik kullanımı bulunan yatak ve dolap çeşitleri de tamamen gençlere yönelik tasarlanmıştır. Ürünlerin her birinin farklı kullanım alanları da bulunmaktadır.

Akıllı Yataklar

Firmamızda yer alan Akıllı Yatak ürünleri ile müşteriler isteklerine yönelik alışveriş gerçekleştirmektedir. Üretilen tüm yatak odası takımı ürünleri yeni nesil şekilde tasarlanarak dayanıklı malzemelerden üretilmektedir. Yatak odası takımı içerisinde, gardırop, komodin ve karyola başlık ürünleri yer almaktadır.