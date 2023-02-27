Yaşanan büyük depremden dolayı Van'a kaç depremzede geldi?
Altı Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti. Peki daha önce deprem yaşamış olan Van'a kaç depremzede geldi?
6 Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti. Depremzedelerden 1.1 milyonun üzerinde kişi organize edilen hava ve karayoluyla başka illere taşındı. Bu sayı 17 Şubat’ta 700 bin kişiydi.
Çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi. Bulundukları yerlerden tahliye edilerek 68 ile taşınan 1.1 milyon depremzedenin yarısı beş ilde.
Depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleşti.
Zaman geçtikçe depremzedelerin göç ettiği illerdeki sayı ve tercih değişiyor. 17 Şubatta göç eden 700 bin depremzedenin 150 bin kişi ile Antalya ilk sıradayken 24 şubatta 1.1 milyona ulaşan göç eden depremzedelerin illere dağılımında 201.020 kişi ile Ankara ilk sırada yer alıyor. Van ise 17 bin 400 ile 15. sırada yer alıyor.
Ankara'yı, ağırladığı 154 bin 86 kişiyle Antalya izledi. Antalya’daki 154 bin depremzedenin 73 bini otellerde.
Depremzedelerin gittiği illerden biri de Mersin. Mersin'de 65 bin 496 kişi var. Mersin’i 50 bin depremzede ile Elazığ izliyor.
Hangi ile kaç depremzede geldi
Ankara
205.000
Antalya
154.000
Mersin
69.500
Elazığ
50.000
Kayseri
40.442
Muğla
40.300
Konya
36.736
Kocaeli
28.036
Mardin
27.000
Bursa
25.000
Aydın
24.242
Eskişehir
22.851
Nevşehir
21.755
Sivas
21.484
Van
17.400
Balıkesir
15.567
Samsun
15.530
Trabzon
14.000
Kırşehir
11.180
Tokat
10.500
Isparta
10.350
Sakarya
10.042
Yozgat
9.818
Denizli
9.691
Tekirdağ
8.245
Afyonkarahisar
7.500
Kırıkkale
7.000
Çorum
6.878
İzmir
6.000
Manisa
5.881
Karaman
5.600
Amasya
5.500
Niğde
5.500
Bingöl
5.000
Burdur
4.949
Kütahya
4.936
Yalova
4.632
Erzurum
4.387
Bitlis
4.317
Siirt
3.767
Ordu
3.725
İstanbul
3.701
Bolu
3.647
Kastamonu
3.554
Çanakkale
3.361
Aksaray
3.250
Erzincan
3.238
Zonguldak
3.150
Uşak
2.935
Düzce
2.862
Rize
2.500
Çankırı
2.416
Edirne
2.400
Karabük
2.200
Giresun
1.930
Kars
1.900
Sinop
1.832
Bilecik
1.776
Bartın
1.560
Ağrı
1.551
Tunceli
1.481
Gümüşhane
1.456
Iğdır
1.336
Hakkari
1.200
Kırklareli
1.137
Artvin
1.097
Bayburt
1.050
Ardahan
626
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