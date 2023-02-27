Yaşanan büyük depremden dolayı Van'a kaç depremzede geldi?

Altı Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti. Peki daha önce deprem yaşamış olan Van'a kaç depremzede geldi?

GÜNCEL 27.02.2023, 12:51 27.02.2023, 14:11
Yaşanan büyük depremden dolayı Van'a kaç depremzede geldi?

6 Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti. Depremzedelerden 1.1 milyonun üzerinde kişi organize edilen hava ve karayoluyla başka illere taşındı. Bu sayı 17 Şubat’ta 700 bin kişiydi. 

Çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi. Bulundukları yerlerden tahliye edilerek 68 ile taşınan 1.1 milyon depremzedenin yarısı beş ilde. 

Depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleşti.

Zaman geçtikçe depremzedelerin göç ettiği illerdeki sayı ve tercih değişiyor. 17 Şubatta göç eden 700 bin depremzedenin 150 bin kişi ile Antalya ilk sıradayken 24 şubatta 1.1 milyona ulaşan göç eden depremzedelerin illere dağılımında 201.020 kişi ile Ankara ilk sırada yer alıyor. Van ise 17 bin 400 ile 15. sırada yer alıyor.

Ankara'yı, ağırladığı 154 bin 86 kişiyle Antalya izledi. Antalya’daki 154 bin depremzedenin 73 bini otellerde.

Depremzedelerin gittiği illerden biri de Mersin. Mersin'de 65 bin 496 kişi var. Mersin’i 50 bin depremzede ile Elazığ izliyor.

Hangi ile kaç depremzede geldi

Ankara     
205.000

Antalya     
154.000

Mersin    
69.500

Elazığ     
50.000

Kayseri    
40.442

Muğla    
40.300

Konya     
36.736

Kocaeli    
28.036

Mardin    
27.000

Bursa    
25.000

Aydın    
24.242

Eskişehir    
22.851

Nevşehir    
21.755

Sivas    
21.484

Van    
17.400

Balıkesir    
15.567

Samsun    
15.530

Trabzon    
14.000

Kırşehir    
11.180

Tokat    
10.500

Isparta    
10.350

Sakarya    
10.042

Yozgat    
9.818

Denizli    
9.691

Tekirdağ    
8.245

Afyonkarahisar    
7.500

Kırıkkale    
7.000

Çorum    
6.878

İzmir    
6.000

Manisa    
5.881

Karaman    
5.600

Amasya     
5.500

Niğde    
5.500

Bingöl    
5.000

Burdur    
4.949

Kütahya    
4.936

Yalova    
4.632

Erzurum    
4.387

Bitlis    
4.317

Siirt    
3.767

Ordu     
3.725

İstanbul    
3.701

Bolu    
3.647

Kastamonu    
3.554

Çanakkale    
3.361

Aksaray    
3.250

Erzincan    
3.238

Zonguldak    
3.150

Uşak     
2.935

Düzce    
2.862

Rize    
2.500

Çankırı    
2.416

Edirne    
2.400

Karabük    
2.200

Giresun    
1.930

Kars    
1.900

Sinop    
1.832

Bilecik    
1.776

Bartın    
1.560

Ağrı    
1.551

Tunceli    
1.481

Gümüşhane    
1.456

Iğdır    
1.336

Hakkari    
1.200

Kırklareli    
1.137

Artvin    
1.097

Bayburt     
1.050

Ardahan    
626

turizmgazetesi

#maraş #van #DEPREM #Vanda kaç depremzede var
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15