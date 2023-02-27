Yaşanan büyük depremden dolayı Van'a kaç depremzede geldi?

6 Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti. Depremzedelerden 1.1 milyonun üzerinde kişi organize edilen hava ve karayoluyla başka illere taşındı. Bu sayı 17 Şubat’ta 700 bin kişiydi.

Çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi. Bulundukları yerlerden tahliye edilerek 68 ile taşınan 1.1 milyon depremzedenin yarısı beş ilde.

Depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleşti.

Zaman geçtikçe depremzedelerin göç ettiği illerdeki sayı ve tercih değişiyor. 17 Şubatta göç eden 700 bin depremzedenin 150 bin kişi ile Antalya ilk sıradayken 24 şubatta 1.1 milyona ulaşan göç eden depremzedelerin illere dağılımında 201.020 kişi ile Ankara ilk sırada yer alıyor. Van ise 17 bin 400 ile 15. sırada yer alıyor.

Ankara'yı, ağırladığı 154 bin 86 kişiyle Antalya izledi. Antalya’daki 154 bin depremzedenin 73 bini otellerde.

Depremzedelerin gittiği illerden biri de Mersin. Mersin'de 65 bin 496 kişi var. Mersin’i 50 bin depremzede ile Elazığ izliyor.

Hangi ile kaç depremzede geldi

Ankara

205.000

Antalya

154.000

Mersin

69.500

Elazığ

50.000

Kayseri

40.442

Muğla

40.300

Konya

36.736

Kocaeli

28.036

Mardin

27.000

Bursa

25.000

Aydın

24.242

Eskişehir

22.851

Nevşehir

21.755

Sivas

21.484

Van

17.400

Balıkesir

15.567

Samsun

15.530

Trabzon

14.000

Kırşehir

11.180

Tokat

10.500

Isparta

10.350

Sakarya

10.042

Yozgat

9.818

Denizli

9.691

Tekirdağ

8.245

Afyonkarahisar

7.500

Kırıkkale

7.000

Çorum

6.878

İzmir

6.000

Manisa

5.881

Karaman

5.600

Amasya

5.500

Niğde

5.500

Bingöl

5.000

Burdur

4.949

Kütahya

4.936

Yalova

4.632

Erzurum

4.387

Bitlis

4.317

Siirt

3.767

Ordu

3.725

İstanbul

3.701

Bolu

3.647

Kastamonu

3.554

Çanakkale

3.361

Aksaray

3.250

Erzincan

3.238

Zonguldak

3.150

Uşak

2.935

Düzce

2.862

Rize

2.500

Çankırı

2.416

Edirne

2.400

Karabük

2.200

Giresun

1.930

Kars

1.900

Sinop

1.832

Bilecik

1.776

Bartın

1.560

Ağrı

1.551

Tunceli

1.481

Gümüşhane

1.456

Iğdır

1.336

Hakkari

1.200

Kırklareli

1.137

Artvin

1.097

Bayburt

1.050

Ardahan

626

turizmgazetesi