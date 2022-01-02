Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Hava koşulları nedeniyle taşımalı ulaşımla okula giden öğretmen ve öğrenciler zorluk yaşıyor. Peki 3 Ocak Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şuanda sadece Erzincan Valiliği tatil açıklamasında bulundu.