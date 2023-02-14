Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan, OHAL'de hak kayıplarına ilişkin karar!
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Olağanüstü Hal (OHAL) süresince yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yaptığı toplantı sonucunda alınan kararları yayımladı.
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Olağanüstü Hal (OHAL) süresince yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yaptığı toplantı sonucunda alınan kararları yayımladı.
'Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13/02/2023 tarih ve 4 sayılı kararı' başlığıyla yayımlanan kararlar şu şekilde:
"08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6785
sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde, 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir.
Olağanüstü Hal ilanından sonra, 120 sıra sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı
Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 11.02.2023 tarihli ve
32101 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sözü edilen Kararnamenin yargı alanında alınan tedbirler başlıklı 2.maddesinin
9.fıkrası ‘‘Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları ; a)Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu ……belirler" hükmüne yer verilmiştir. Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Kararnamenin vermiş olduğu yetkiyi görüşmek üzere 13.02.2023 tarihinde saat 14.00’te toplanıldı.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Başkanlığımızca alınacak tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları görüşmek üzere
toplanan Başkanlar Kurulumuzca;
1- Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Başkanlığımız birimlerini ilgilendiren hükümlerinin göz
önünde bulundurulmasına,
2- Müzakerelerin kesintisiz devam etmesine,
3- Duruşma ve mürafaaların durma süresi boyunca (06.04.2023) katılması gereken
tarafların tamamının gelmesi halinde yapılmasına,
4- Taraflardan gelmeyen olması veya mazeret beyan etmesi halinde duruşma ve
mürafaaların 06.04.2023’den sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla
tebliğ edilmesine,
5- Taraflardan hiçbirinin gelmemesi halinde duruşma ile mürafaaların 06.04.2023’den
sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla tebliğ edilmesine,
Alınan bu kararların;
a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,
b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığına,
c) Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna duyurulmasına, 13.02.2023
tarihinde oy birliği ile karar verildi."
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13/02/2023 tarih ve 4 sayılı kararı
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