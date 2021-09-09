Yanlışlıkla gittiği yerde kendini seks partisinde buldu!

Daha öncede gittiği seks partisine bu sefer yanlışlıkla gittiğini ve orda 50 erkekle beraber olduğunu belirtti.

Onlarca kişiyle beraber olduğunu ve bu durumdan hoşnut olduğunu dile getirdi! Genç model cinsel dürtülerin takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Amerika'nın kaliforniya eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki genç model çok kısa bir süre önce kendinde büyük bir etki yaratan ayrılık yaşamıştı. Bunun ardından kendine yeni bir yol çizmek isteyen Squirts yanlışlıkla katıldığı partiyle hayatının en mutlu gününü yaşadı. Yanlışlıkla girdiği partiyi terk etmek yerine durmayı tercih ettiğini söyleyerek 50 erkekle beraber ilişkiye girdiğini açıkladı.

''Cinsel Dürtülerin Takip Edilmesi Gerekiyor''

İlk kez eş değiştirme ve seks partilerine gitmediğini belirterek, bu tür ortamların ve cinsel dürtülerin takip edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.