Yalçın Özdemir'e tepkiler büyüyor!

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın Sakarya'ya atanmasından dolayı yeni il müdürü gelinceye kadar vekaleten göreve bakan Yalçın Özdemir, personele ve vatandaşa yaklaşım tavırlarıyla tepkileri üzerine topladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki görevine başlamak üzere kentten ayrılmış ve geçici vekaletini Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir'e bırakmıştı. Özdemir, egoist ve kibirli tavırlarından dolayı tepki toplarken, çalışanlar ise illallah etti.

Yeni müdür gelse de kurtulsak!

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne atanan Arif Özsoy'un önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenilirken yerine vekaleten bakan Yalçın Özdemir için kurumda çalışanlar "Yeni müdür gelse de bu egoist tavırlarından kurtulsak. Kendini il müdürü zannedip emirler yağdırıyor, personelleri ve vatandaşı küçümsüyor. Eski müdürümüz Nevzat İnanç'ı mumla arıyoruz. Kendisi babacan ve çalışkan bir insandı. Bunun gibi egosit ve kibirli değildi" siteminde bulundular.

Yalnızca kurumda çalışan işçileri değil, vatandaşlarla da aşağılıyıcı bir üslüpla konuşan Özdemir, kibirli yapısıyla eleştirilerin odağındaki isim oldu.