Yabancı ikametine kapatılan mahalle sayısı 1169 oldu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu. Bakanlığın sitesinde tek tek tüm illerin ve mahallelerin isimleri listelendi.

GÜNCEL 01.07.2022, 13:40
Yabancı ikametine kapatılan mahalle sayısı 1169 oldu

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığını açıkladı. Buna göre 62 ilde 1169 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı.

"YABANCILARIN İKAMETİNE KAPATILAN MAHALLE SAYISI 1169'A ÇIKTI"

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarılmıştır." denildi.

İŞTE GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN DUYURUSU VE KAPATILAN MAHALLELERSOYLU, 1200 MAHALLENİN İKAMETE KAPATILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yabancı nüfusunun belirli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için alınan tedbire ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" demişti.

sondakika

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