WhatsApp’tan Yeni Bir Özellik Daha! Whatsapp'a Ne Özellik Geldi?
Dünya genelinde kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a yeni bir özellik daha geliyor. WhatsApp Sesli mesaj sevmeyen kullanıcılarına yönelik yeni bir çalışma yapıyor. Çalışmalar sonucu WhatsApp sesli mesajı otomatik bir şekilde yazıya dönüştürmeyi planlıyor. Whatsapp’a hangi yeni özellik geldi? Whatsapp uygulamasının özellikleri neler? Hangi yeni özellikler geldi?
WhatsApp’tan Yeni Bir Özellik Daha!
Dünya genelinde kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a yeni bir özellik daha geliyor. WhatsApp Sesli mesaj sevmeyen kullanıcılarına yönelik yeni bir çalışma yapıyor. Çalışmalar sonucu WhatsApp sesli mesajı otomatik bir şekilde yazıya dönüştürmeyi planlıyor. Whatsapp’a hangi yeni özellik geldi? Whatsapp uygulamasının özellikleri neler? Hangi yeni özellikler geldi?
Android’te şu an için bulunmayan özellik İOS’ta beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Yapılan testlerin olumlu sonuçlanması durumunda Android’te de bu özelliğin getirilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp yeni son görülme özelliği ile gündeme gelmişti. Yeni son görülme özelliği en şikayet edilen özellik olarak gündeme damgasını vurmuştu. Tepkilerin artmasının ardından WhatsApp kullanıcıları 'kara liste' oluşturabilecek ve bu listedeki kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek.
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