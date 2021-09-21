Whatsapp Yeni Özelliği! Güvenlik İçin Çok Önemli!
En sevilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp, milyonlarca kullanıcısına yeni bir özellik sundu. Güncellenen Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Güvenlikle yakından alakalı olan özelliğin detaylarına hep beraber bakalım.
En sevilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp, milyonlarca kullanıcısına yeni bir özellik sundu. Güncellenen Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Güvenlikle yakından alakalı olan özelliğin detaylarına hep beraber bakalım.
İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ!
Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesinde görülen yeni özellik sayesinde gelen mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.
WhatsApp, mesajlaşma denildiğinde akla gelen mobil uygulamalardan biri. Milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için ise çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar zaman zaman meyvesini veriyor ve kullanıcılardan olumlu dönüşler alıyor.
WhatsApp, yeni bir özelliği genel kullanıma sunmadan önce ise iOS veya Android beta sürümlerinde belirli kullanıcıların bu özelliği denemesine izin veriyor. Tıpkı birazdan bahsedeceğimiz WhatsApp'ta mesajı şikayet etme özelliği gibi.
Nasıl çalışacak?
WhatsApp'ın mesaj raporlama özelliğinde spam içerikli veya sizi rahatsız eden bir mesajın üzerine basılı tutacaksınız. Daha sonra "Bildir" seçeneğine tıklayarak mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.
WhatsApp'ın henüz beta güncellemeleri ile sunduğu bu özelliğin ne zaman son kullanıcıya ulaşacağı belirsiz.
Ancak WhatsApp'ta mesaj şikayet etme özelliğinin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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