Whatsapp ne zaman düzelir? Whatsapp ne zaman açılır?

Watsapp aniden dondu ve kullanıcılar panik yaşadı.bu durumun sebebi merak uyandırmaktadır.

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ne zaman düzelir?

Whatsapp çöktü mü soruları, popüler anlık mesajlaşma uygulamasından mesaj alamayan ya da gönderilerini sağlayamayan vatandaşların araştırdığı husus oldu. Twitter üzerinden birçok kullanıcının cevap aradığı Whatsapp çöktü mü sorusuna yönelik yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Peki, Whatsapp çöktü mü?

Whatsapp Çöktü Mü konusunda detayları merak eden vatandaşlar internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunun, anlık bir server hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Facebook, Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşıyor. Akşam saatler 18.30'da başlayan erişim problemi halihazırda devam ederken, kullanıcılar 'İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor?' sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin az önce Whatsapp'dan son dakika açıklaması geldi. Whatsapp'dan yapılan açıklamada sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içerisinde düzeltecekleri belirtildi. Peki, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Whatsapp ve Instagram çöktü mü, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Akşam saatlerinde başlayan erişim problemi hala devam ediyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlayamazken, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor sorularına yanıt arıyor. Yaşanan bu problem Twitter'da TT olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.