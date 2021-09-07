WhatsApp değişiyor! Artık böyle görünecek.

Artık WhatsApp sohpetleri tamamen değişmiş olacak. sohpet balonları tamamen yenilenmiş olacak!

WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni sohbet balonlarını test ederken görüldü. Yeni tasarım, beta uygulamasında Android kullanıcıları için zaten kullanılıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü kullanan iPhone kullanıcılarının da yakın zamanda güncellemeyi alması bekleniyor.

Anlık mesajlaşma uygulamasının yeni özelliklerini takip eden bir site olan WABetaInfo'ya göre, WhatsApp beta sürüm 2.21.13.2'deki Android kullanıcıları bu yeni tasarım değişikliğini aldı ve şimdi iOS kullanıcıları da güncellemeyi alıyor.

Birçok kullanıcı bu yapılan değişikliği bir bakışta fark etmeyebilir, ancak sohbet balonları büyüdü ve balonların arka plan rengi bile değişti, bu da yazı tipini okumayı kolaylaştırdı.

Yeni WhatsApp işte böyle görünecek!

WhatsApp ayrıca sohbet içindeki mesajlara tepki vermenin yeni bir yolunu test ediyor. Daha önce, kullanıcılar tercih ettikleri emojiyi yazıp seçmek zorundayken, kullanıcılar sadece bir mesaja dokunup basılı tutabilecek ve ardından emojilerden tepkilerini seçebilecekler. Bu özellik Instagram ve Facebook Messenger'da kullanılıyor.

Aynı zamanda WhatsApp kısa süre önce, kullanıcıların kaybolan mesajlar göndermesine olanak tanıyan ve çok beklenen 'Bir Kez Görüntüle' özelliğini yayınladı. Bu özellik, uygulama üzerinden gönderilen mesajları açıldıktan sonra otomatik olarak siliyor. Ancak bu özelliğin farklı sohbetler ve gruplar için ayrı ayrı açılması gerekiyor. Şuan ise WhatsApp, uygulama çapında bir kaybolma modu üzerinde çalışıyor.