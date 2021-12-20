VGC’den, Sarıkaya’nın çirkin saldırısına tepki…

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın programı esnasında ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabirinin çirkin davranışa maruz kaldığını açıkladı.

Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, “Toplumun önemli bir kesimi tarafından beyefendiliği ve düzgün karakteriyle bilinen Gazeteci Muharrem Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin bir davranış sergilemiştir. Bu davranışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir kadının yanında sergilemesi, üstelik o kadın belediye başkanının da hiçbir şey olmamış gibi duyarsız, tepkisiz kalması kabul edilemez. Gazeteci Sarıkaya’nın çirkin davranışını esefle kınıyoruz.

Bu çirkin davranışa ses çıkarmayan, beden diliyle bile hiçbir şey olmamış gibi duran belediye başkanının tutumunu da protesto ediyoruz. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından özür dileyen Gazeteci Sarıkaya’nın özrünü de, tüzel kişi olarak kabul etmiyoruz. Bu tür çirkin davranışın, hukuk nezdinde cezalandırılması gerektiğini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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