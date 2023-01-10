VGC'den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Mesajda Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi; “Kamuoyu yararı gözetilerek yapılan gazetecilik mesleği, emeğin, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin gerekli olduğu nadide mesleklerdendir. Mesleğimizin itibarının korunması ve mesleki gelişim noktasında gerekli çalışmaların yapılması elzemdir.

Aksi takdirde gazetecilik mesleğinin suiistimal edilmesinin sonucu olarak, bilgi kirliliği ve dezenformasyon kaçınılmazdır. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesiyle, meslektaşlarımızın özelde ilimizde genelde ülkemizde karşılaştıkları sorunların çözüme kavuştuğu günleri beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Sektörümüzde yaşanan sorunların temelinde yasal düzenleme eksikliklerinin olduğu bilinmektedir. Bunun yanında ekonomik sorunlar, basın özgürlüğü, kalifiye eleman sıkıntısı ve etik değerlerin hiçe sayılması gibi birçok sorun çözüm beklemektedir. Özellikle de sektörde mesleki düzenleme eksikliğinden faydalanan bazı kişilerin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesi, meslek ilkelerinin suiistimaline yol açmaktadır. Meslektaşlarımız, meslek onurlarını korumak ve görevlerini daha iyi yerine getirmek için mücadele etse de yasal boşluklardan faydalanan bu tür girişimler maalesef önlenememektedir.

Tüm bu sebeplerden dolayı ivedilikle mesleki düzenleme yapılmalı ve yasal boşluklar doldurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda 2023 yılının mesleğimiz için sorunların ortadan kaldırıldığı ve her şeyin daha iyi olduğu bir yıl olma ümidini kaybetmeyerek, tekrar tüm basın camiamızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Van Bölge Gazetesi