VGC Başkanı Fatih Sevinç'in acı günü

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in anneannesi Eyşan Sevinç (77) bir süredir rahatsızlık yaşıyordu. Hayatını kaybeden merhumenin naaşı toprağa verildikten sonra taziyeler Hacıbekir Mahallesi'ndeki evinin önünde açık alanda kabul edildi.

Acılarını paylaşanlara teşekkür eden Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, bu vesile ile özellikle son zamanlarda hastalıkla mücadele edenlere Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere ise rahmet diledi.

Kaynak: Bölge Gazetesi