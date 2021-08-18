VGC Başkanı Fatih Sevinç'in acı günü
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in anneannesi Eyşan Sevinç Hakkın rahmetine kavuştu.
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in anneannesi Eyşan Sevinç (77) bir süredir rahatsızlık yaşıyordu. Hayatını kaybeden merhumenin naaşı toprağa verildikten sonra taziyeler Hacıbekir Mahallesi'ndeki evinin önünde açık alanda kabul edildi.
Kaynak: Bölge Gazetesi
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