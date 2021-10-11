Vergi Ve Prim Borçlarında Başvuru? Vergi Ve Prim Başvuruları Son Gün Ne Zaman?

Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.

Vergi ve prim borçlarında rekor başvuru!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı alacakların yeniden yeniden yapılandırılması uygulamasında beklenenin üzerinde başvuru gerçekleşti. Şu ana kadar 152 milyar lira alacak yapılandırıldı.

Vergi ve prim borcu yapılandırmalarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmada hem başvuru hem de kasaya giren tutarda rekor kırıldı. Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin (5.804.861) mükellef başvuruda bulundu. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre; 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. Yapılandırma yasasına büyük ilgi gösterildi.

İLK TAKSİT O TARİHTE

5 milyon 804 bin mükellef vergi dairelerine başvurdu. 152,6 milyar lira alacak yapılandırıldı. Kanun kapsamında bugüne kadar 23 milyar lira tahsilat yapıldı. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün (31 Ekim 2021 tarihi tatile rastladığından) 1 Kasım 2021 Pazartesi. İkinci taksit ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.

YÜZDE 25 İNDİRİM

SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %90, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilecek.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

kaynak:son haberler