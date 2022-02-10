Veraset ilamı nedir? Nasıl alınır? İşte detaylar..

Bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanunen onaylanmış mirasçılarına geçme durumudur. Miras bırakan kişi muris, mirasçılar varis, ikisi arasındaki aksiyona veraset denir. Yani veraset, servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset İlamı mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Kişi mahkemeden alınan ve ya ölen kişinin mirasçısı olduğunu resmi olarak beyan eden bir belgedir. Veraset İlamı mirasçılık belgesi olarak da bilinir. Mirasçıların talebi üzerine yetkili merci tarafından verilir. Mirasçılık sıfatının ispat edilmesini sağlar. Mirasçılık belgesi mahkeme tarafından talep edildiyse karar ilam niteliği taşır.

MİRASÇILIK BELGESİ NEDİR?

Miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu ve kanuni miras paylarını gösteren belgedir. Uygulamada genellikle veraset ilamı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

VERASET İLAMI TALEP ETME ŞARTLARI NELERDİR?

- Mirasbırakan vefat etmiş veya kayıp olmalıdır.

- Mirasçılık belgesi talep etmeye yetkili kişiler talepte bulunmalıdır.

- Mirasçıların biliniyor olması gerekmektedir.

- 598/2 uyarınca itiraz edilmemiş olması gerekir.

NASIL ALINIR?

Veraset ilamı düzenleme yetkisi TMK sulh mahkemeleri ve noterlere aittir. Mahkemelerin iş yükünü azaltmak için noterler de kullanmaktadır. Sulh hukuk mahkemeleri ve notere talepte bulunarak mirasçılık belgesi çıkarılabilir.

NASIL SORGULANIR?

Mirasçılık ya da Veraset İlamı e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Bunun için öncelikle e-devlet şifresi almanız gerekir. E devlet şifreniz yok ise PTT’den e devlet şifresi için başvuru yapabilir ve gün içerisinde şifrenizi alabilirsiniz.

Veraset İlamını sorgulamak için e-devlet sistemine girmeniz gerekir. Sonrasında ana sayfada arama butonu üzerinden “Veraset İlamı Sorgulama” yazmanız gerekir. Sonrasında miras sorgulama yapabilmeniz için mirası bırakan kişinin T.C. numarasını girmeniz gerekir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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