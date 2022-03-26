Vatandaşlardan ‘göçmen’ tepkisi…

Türkiye, özellikle Suriye ve Afganistan'dan gelenlerle birlikte adeta "göçmen" ülkesine döndü. Muhalefet iktidara geldiklerinde, sayıları neredeyse 10 milyona ulaşan mültecileri "davul zurnayla" memleketlerine göndereceklerini söylüyor. Muhalefetin bu sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "göndermeyeceğiz" diyor. Vatandaşlarsa bir an önce kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor...

GÜNCEL 26.03.2022, 12:01
Vatandaşlardan ‘göçmen’ tepkisi…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet yetkileri de uzun bir süredir bu konuya dikkat çekerek, “İktidara geldiğimizde mültecileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz” diyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı açıklamada muhalefetin bu açıklamasına tepki göstererek, “Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Ve bundan tedirgin değiliz” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, “Sıkıntılarınız olabilir, zaman zaman yük de olabilir. Unutmayın, bunun ecri çok büyüktür. Bu ecri hiçbir zaman bir kenara koymayın” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Muhalefet ‘iktidara geldiğimizde mültecileri memleketlerine davul zurnayla göndereceğiz’ diyor. Ancak iktidar temsilcileri buna karşı çıkıyor ‘göndermeyeceğiz’ diyor. Sizce Türkiye mülteci politikasını gözden geçirmeli mi?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BURASI SURİYE, ARABİSTAN DEĞİL; BURASI TÜRKİYE”

Songul Süngür: “Kesinlikle gözden geçirmeli. Bizim yaşam standartlarımız belli, onların yaşam standartları belli. İşsizlik yok deniliyor lakin bizim kendi halkımız iş bulamaz durumda. Neden? Çünkü mültecilere çok fazla istihdam yaratılıyor. İş arayan Türk vatandaşları üniversite mezunu da olsa aradığı işi bulamaz hale geliyor. Kesinlikle ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Ülkemin bize kalmasını istiyorum. Burası Suriye değil, Arabistan değil. Burası Türkiye. Ben buranın gerçekten eski Türkiye olmasını istiyorum. Burası eski Türkiye olursa gerçek huzuru bulabiliriz.”

“OSMANİYELİYİM, KÜÇÜCÜK İLÇESİNDE BİLE TAMAMEN SURİYELİLER VAR”

Belgin Doruk: “Hatay Belediye Başkanı, ‘Hatay artık Suriyelilerin eline geçiyor’ diyor. Bu çok vahim bir durum. Artık bizler azınlıkta kalacağız gibi. Gerçekten Hatay’ın durumu çok vahim. Artık mülteci ülkesi olduk. Çok içler acısı. Huzurlu uyanamıyorum. Ben Osmaniyeliyim, İstanbul’a geleli bir yıl oldu. Orada oturduğum ilçede bile tamamen Suriyeliler vardı. İlçenin sahibi sanki onlardı…”

“ÜLKE BİZİM ÜLKEMİZ”

Yavuz Kaman: “Bence gözden geçirmeli. Mesela ben işsizim şu an, iş arıyorum. Sabahtan beri Anadolu Yakası’nı gezdim, Avrupa Yakası’nı gezdim, çıktığım yerlere tekrar gidiyorum, iş bulamıyorum. Davulla zurnayla gönderilmese bile onlara (gitmeleri için) bir imkan sunulmalı. Aralarında çok iyi insanlar olabilir ama bu ülke bizim ülkemiz. Bize de biraz yardımcı olmaları lazım artık. Bizi de düşünmeleri lazım.”

“BİRKAÇ SENE ÖNCE ‘GÖNDERECEĞİZ’ DİYEN ADAM ŞİMDİ ‘GÖNDERMEYECEĞİZ’ DİYOR”

Mehmet Ali Öztürk: “Türkiye mülteci politikasını gözden geçirmeli. Daha bundan birkaç sene önce ‘Suriyelileri göndereceğiz’ diyen adam, bugün ters dönüyor, ‘Göndermeyeceğiz’ diyor. Bak Hatay ne hale geldi. Hatay Belediye Başkanı ağlıyor ama bizim başta oturan beyefendi maşallah habire (mülteci) alıyor. Kendi vatandaşın açken sen kalkıyorsun bizim paramızla mültecilere yemek veriyorsun. Benim vatandaşım aç, niye onlara vermiyorsun? Bunların hepsi yalancı.”

“KUCAK AÇMAK GEREKLİ FAKAT DAHA NEREYE KADAR…”

Nazlıcan Pamuk: “Bence politikalar gözden geçirilmeli. Kesinlikle. Tabii ki muhtaç olanlara yardımcı olmak, kucak açmak gerekli fakat daha nereye kadar…”

“ÇOK FAZLA MÜLTECİ ALDIK, ÖDÜN VERDİK”

Halit Takaş: “Çok fazla mülteci aldık. Çok fazla ödün veriyoruz. Vergi vermemeleri, rahat rahat dükkan açmamaları… Tamam insanlıktır; barınma, yiyecek sağlayalım ama bir yere kadar. Ondan sonrası fazla.”

“BURAYI BİZE BIRAKSINLAR”

Neriman hanım: “Ortalık o kadar karışık ki… Kafamız karışık. İnanın ki şu pahalılıkta çok zor. Çok zorluk çekiyoruz. Şaşırdık inanın ki. (Mülteciler) Köyüne gitsin. Burayı bize bıraksınlar. Herkes yerine gitsin. Biz bize yeteriz.”

sözcü

Yorumlar (0)
1
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17