Vatandaşlar EYT yasasını WanHaber'e değerlendirdi

WanHaber - Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Vanlı vatandaşlar, EYT'nin yasalaşması ile ilgili düşüncelerini WanHaber ile paylaştı.