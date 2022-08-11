Vatandaşın yüzde 70'i istediği gıdayı alamıyor

Yüzde 70.1’i temmuzda maddi yetersizlik nedeniyle istediği gıdaları alamadığını, yüzde 61.7’si yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını ifade etti. Alt gelir gurubuna ait katılımcılarda bu oranın yüzde 80.1 olduğu görüldü.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometreri Temmuz araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre İstanbulluların temmuz ayında evdeki gündemi ekonomik sorunlar, konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artış oldu. Katılımcılara temmuzda evde en çok ne konuştukları soruldu. Yüzde 71.5’i ekonomik sorunları, yüzde 5.8’i konut satış ve kiralardaki artışını dedi. Bu konuları ailevi konular ve tatil planları takip etti.

Son araştırmayla birlikte dört aydır İstanbul’un gündemini ekonomik sorunlar, konut fiyatları ve kiralar oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 40.2’si ekonomik sorunların, yüzde 36.4’ü İstanbul’da konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın kentin gündemi olduğunu belirtti. Yüzde 20.7’si akaryakıt zamlarının, yüzde 14.6’sı döviz kurunda yaşanan hareketliliğin temmuz ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu söyledi.

Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada yüzde 13.7 ile sağlık çalışanlarına şiddet vakaları ve bir doktorun öldürülmesi yer aldı.

Yüzde 70'i istediği gıdayı alamadı

Katılımcıların yüzde 70.1’i temmuzda maddi yetersizlik nedeniyle istediği gıdaları alamadığını, yüzde 61.7’si yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını ifade etti. Alt gelir gurubuna ait katılımcılarda bu oranın yüzde 80.1 olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 62.1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

Çocuklu ailelerde bu oran yüzde 66.1 iken, gelir düzeyine göre bakıldığında 5.000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların yüzde 86.3’ünün yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğü görüldü.

Yüzde 53'ye göre ekonomi daha da kötüleşecek

Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 53’ü yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor. Yüzde 28.3’ü değişmeyeceğini, yüzde 18.7’si iyileşeceğini belirtti. Geçen aya göre Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranında artış görüldü.

Katılımcıların yüzde 48.4’ü kendi ekonomik durumlarının da kötüleşeceğini belirtti. Yüzde 34.2’sine göre durum değişmeyecek, yüzde 17.4’üne göre ise iyileşecek.

Yüzde 25'i geçinemediği için borç aldı

Katılımcıların yüzde 43.6’sı geçinemediğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; yüzde 43.5’i altın, yüzde 24.2’si ise döviz aldığını açıkladı. Araştırmada geçen aya göre altın alan katılımcıların oranında artış görüldü.

Katılımcıların; yüzde 25.1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 38.5’i de borç aldığını söyledi. Yüzde 18.5’i geçinmekte zorlandığını, yüzde 41.2’si kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 15.2’si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini belirtti

Yüzde 38 kredi kartı borcunu ödeyemiyor

Katılımcıların yüzde 38.4’ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Yüzde 45.3’ü aylık kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini, yüzde 6.7’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 1.6’sı asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini söyledi.

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 72.8’i çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 68.8’i işten çıkarılma korkusu duymadığını, iş arayan katılımcıların yüzde 40,7’si yakın dönemde iş bulabileceğine inandığını söyledi.

Araştırmada katılımcılara temmuz ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7.5 olarak ölçüldü. Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen temmuz ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4.7 olarak ölçüldü.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 62.5 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 50.8 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 37.2 konut satışı ve kiralama fiyatları olarak belirlendi. Konut satışı ve kiralama fiyatlarını sorun olarak gören katılımcıların oranında geçen aya göre artış görüldü.

Yüzde 72 kripto parayı güvenli bulmuyor

Araştırmada kripto paraya ilişkin de ilgin veri elde edildi. Katılımcıların yüzde 72.3’ü kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 3.8’i güvenli bulduğunu, yüzde 3.1’i kısmen güvenli bulduğunu yüzde 20,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti.

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