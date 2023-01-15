Vatan Partisi Van İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na tepki

Vatan Partisi Van İl Başkanlığı üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

GÜNCEL 15.01.2023, 10:20
Vatan Partisi Van İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na tepki

Partinin il başkanlığı binasında bir araya gelen üyeler, "Komutanlarımızın yanındayız" yazılı pankart açtı.

Burada açıklama yapan Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak'ta Meclis kürsüsünden TSK'nın komuta kademesine yönelik sözlerinde sadece hakaret değil gelecek sürece ilişkin çok önemli işaretlerin bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını protesto ettiklerini belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Bu konuşmada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah kullanma sürecine girdiğinin işareti vardı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. Buradaki tehdit, ABD'nin Türkiye'ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. Açıklanan budur. Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK'yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan'da kahramanca bayrak açmışlardır. Komutanlarımız bir siyasi partiyi değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, milli gururunu, ürettiği silahları, obüsleri gururla alkışlamaktadırlar. Milletin ruh halini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar. İşte bizim komutanlarımız bunlardır." AA

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