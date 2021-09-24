VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı 

VASKİ Genel Müdürlüğü, Van’da bazı mahallelerde su kesintisinin olacağını duyurdu. 

GÜNCEL 24.09.2021, 12:49 24.09.2021, 12:56
VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisinin olacağını duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Eminpaşa Mahallesi, İpekyolu Caddesi, Eski Fidanlık yolu girişi ve Buzhane Mahallesi Derviş Demircioğlu Caddesi’nde yapılacak vana değişiklikleri nedeniyle; Eminpaşa, Buzhane, Hatuniye Mahallesi’nin bir kısmında 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 08:00-18:00 arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı, vana çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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