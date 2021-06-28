VASKİ’den su kesintisi duyurusu

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak ve ona bağlı olan sokaklarda yeni çekilen ana şebeke hatlarının bağlantıları nedeniyle; Bahçıvan, Alipaşa ve Hafiziye mahallelerinin bir kısmında 29 Haziran Salı günü sabah saat 08.00 ile akşam saat 18.00 arasında planlı su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.