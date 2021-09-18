VASKİ zorunlu su kesintisi duyurusu yaptı!
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
GÜNCEL 18.09.2021, 09:05
Bilim Algoritması 2 saat önce
Bıktırdınız Van,da yaşayan vatandaşları. Kalıcı bir çözüm bulun.Van,ın suyu kireçli akut ve kronik böbrek ve idrar yolları hastalıkları yapıyor.Van,a gelen suyun kaynağını değiştirin.
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