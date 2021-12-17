VASKİ Personel Alım Sonuçları Açıklandı! VASKİ'de İşe Başlayacak İsimler Netleşti!

01.12.2021 ile 08.12.2021 tarihleri arasında kariyer.van.bel.tr adresi üzerinde alınan başvurular, ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde komisyon tarafından incelenerek değelendirildi.

Genel Beden İşçisi ile Silahlı Özel Güvenlik Personel alımına ilişkin toplamda 3136 kişinin başvuruları kariyer.van.bel.tr adresine ulaşmıştı. Yapılan başvurularda Genel Beden İşçisi olarak 1585 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedeniyle kabul edilmiş olup 677 kişinin ise başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmemişti. Yine Silahlı Özel Güvenlik Personeli için yapılan başvurularda ise 558 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedeniyle kabul edilmiş olup 316 kişinin ise başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmemişti.

15.12.2021 Çarşamba Günü saat 14:00‘da Van 1. Noter tarafından şeffaflık ilkeleri kapsamında kura çekilişi yapıldı. Buna göre 58 adet Genel Beden İşçisi ve 42 adet Silahlı Özel Güvenlik Personel alımı için yapılan başvurular sonucu noter kurasında ismi çıkan asil ve yedek adayların isim listeleri açıklandı. Bölge Gazetesi